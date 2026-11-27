Определены авторы лучших научно-технических разработок среди молодых специалистов пермского ЛУКОЙЛа
В рамках III форума «Молодые лидеры» состоялся XXIII Конкурс на лучшую научно-техническую разработку среди молодых специалистов и молодых работников трех регионов: Республики Коми, Ненецкого автономного округа и Пермского края.
Победителем стал инженер производственного отдела обустройства месторождений и ремонта нефтешахтного производственного предприятия «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» Геннадий Иванов с научной разработкой на тему «Автоматизированная система снеготаяния: концепция «Нулевой травматизм». Всего на конкурс было представлено 35 разработок нефтедобытчиков и пять разработок сотрудников ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг».
Также состоялось ежегодное посвящение молодых специалистов в нефтяники. В год 35-летия Компании «ЛУКОЙЛ» церемония объединила недавно устроившихся на работу сотрудников производственных подразделений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» от Нарьян-Мара, Ухты и Усинска до Полазны и Чернушки. 95 молодых специалистов в разных городах одновременно приняли участие в церемонии помазания нефтью и смогли увидеть друг друга по видеосвязи.
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