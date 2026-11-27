Также состоялось ежегодное посвящение молодых специалистов в нефтяники. В год 35-летия Компании «ЛУКОЙЛ» церемония объединила недавно устроившихся на работу сотрудников производственных подразделений «ЛУКОЙЛ-ПЕРМИ» от Нарьян-Мара, Ухты и Усинска до Полазны и Чернушки. 95 молодых специалистов в разных городах одновременно приняли участие в церемонии помазания нефтью и смогли увидеть друг друга по видеосвязи.