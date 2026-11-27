Автобус «Ростов — Дербент» перевернулся на трассе под Хасавюртом
Утром на федеральной трассе в окрестностях Хасавюрта произошла авария. Пассажирский автобус, выполнявший рейс «Ростов-на-Дону— Дербент», опрокинулся, сообщил глава Дагестана Федор Щукин.
В салоне находились 28 человек. Обошлось без погибших. Пострадавшим оказали помощь в ближайшем медицинском учреждении: госпитализация никому не потребовалась, всех отпустили домой.
На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы и занялись ликвидацией последствий аварии.