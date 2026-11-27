В Пермском крае в реестр включены 175 предприятий. До 2030 года для них действуют пониженные ставки: налог на прибыль – 16–22% вместо 25%, при УСН – 1% на объекте «доходы» и 5% на объекте «доходы минус расходы». МТК также могут получить льготные займы и лизинг оборудования.