Разработка готова. А дальше?
Создать технологический продукт – только половина дела. После разработки нужно понять, как развивать его дальше, кому продавать и как защитить собственную технологию.
Разбираемся, какие возможности есть у технологических компаний в Пермском крае, вместе со специалистами Центра «Мой бизнес».
Что дает статус МТК
Для технологической компании статус МТК (малой технологической компании) – это не просто запись в реестре. Он дает доступ к налоговым льготам и другим инструментам, которые помогают сократить расходы на развитие.
В Пермском крае в реестр включены 175 предприятий. До 2030 года для них действуют пониженные ставки: налог на прибыль – 16–22% вместо 25%, при УСН – 1% на объекте «доходы» и 5% на объекте «доходы минус расходы». МТК также могут получить льготные займы и лизинг оборудования.
В 2026 году при содействии Центра поддержки технологического предпринимательства (ЦПТП) статус МТК получили 28 предприятий.
Где взять деньги на следующий этап
Льготы помогают снизить расходы, но не решают вопрос с финансированием нового этапа. Здесь пригодятся программы Фонда содействия инновациям «Старт», «Развитие» и «Коммерциализация» – по ним можно получить до 30 млн рублей.
Но написать заявку – не то же самое, что рассказать о своей идее. Нужно разобраться в требованиях, правильно описать проект и собрать документы. В ЦПТП помогают разобраться в требованиях и подготовить заявку.
За девять месяцев 2026 года малые технологические компании Прикамья привлекли более 834 млн рублей финансовой поддержки.
Как найти заказчика
Даже готовый продукт не продает себя сам. В акселераторе МТК предприниматели разбираются, как развивать продукт и искать клиентов.
Например, команда «Парма Электроника» пересмотрела подход к коммерциализации системы контроля доступа «Заслон». По словам директора компании Данила Пикулева, программа помогла определить дальнейшее направление развития продукта. Компания представила разработку на Kazan Digital Week и получила первые заказы.
А чтобы познакомиться с потенциальными клиентами напрямую, ЦПТП помогает компаниям участвовать в выставках и организует B2B-встречи с промышленными предприятиями при поддержке Пермской ТПП.
Как бюджетно запатентовать изобретение
С патентом тоже не обязательно разбираться в одиночку. Сначала нужно проверить уникальность разработки, найти аналоги и определить, что именно защищать. ЦПТП проводит патентный поиск, помогает подготовить описание и формулу изобретения, подать заявку и вести переписку с экспертами Патентного ведомства.
В 2026 году такая помощь была бесплатной: объем поддержки составлял до 115 тыс. рублей. Прием заявок уже завершен, за год услугой воспользовались 11 компаний.
Некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства»Реклама