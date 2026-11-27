Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждения получили три жилых дома и котельная. В многоквартирном доме на улице Видова выбило окна, на котельной было повреждено остекление. В Широкой Балке фрагменты беспилотника попали в частный жилой дом, после чего произошло возгорание, затронувшее соседнее здание.