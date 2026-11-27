В Новороссийске восстановили работу котельной после атаки беспилотников
В Новороссийске возобновила работу котельная, на территории которой в ночь на 27 ноября упали фрагменты беспилотника. Ее временно останавливали для обеспечения безопасности и проверки оборудования. Об этом сообщает канал «МЦУ Новороссийск» в мессенджере Max.
После уборки обломков профильными службами специалисты проверили оборудование и возобновили работу объекта. Сейчас котельная постепенно набирает температуру теплоносителя.
Ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждения получили три жилых дома и котельная. В многоквартирном доме на улице Видова выбило окна, на котельной было повреждено остекление. В Широкой Балке фрагменты беспилотника попали в частный жилой дом, после чего произошло возгорание, затронувшее соседнее здание.
Кроме того, за медицинской помощью обратились три человека. Госпитализация им не потребовалась. Информация о других возможных пострадавших уточнялась.
В ночь на 27 ноября средства противовоздушной обороны уничтожили 318 беспилотников над российскими регионами.