Верховный суд Удмуртии возглавил Валерий Кияйкин
Ранее он руководил Верховным судом Мордовии
Президент России Владимир Путин назначил Валерия Кияйкина председателем Верховного суда Удмуртии. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Ранее господин Кияйкин возглавлял Верховный суд Мордовии.
Валерий Кияйкин родился в 1961 году в Свердловской области. В 1988 году окончил Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева по специальности «правоведение». Юридическую карьеру начал в том же году со стажировки в суде, затем работал судьей Октябрьского районного народного суда Саранска.
С августа 1993 года занимал должность судьи Верховного суда Мордовии. В 2008 году возглавил Лямбирский районный суд, а в 2016 году — Октябрьский районный суд Саранска.
В июле 2019 года был назначен судьей Шестого кассационного суда общей юрисдикции. В августе 2021 года возглавил Верховный суд Мордовии.