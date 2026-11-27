Валерий Кияйкин родился в 1961 году в Свердловской области. В 1988 году окончил Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева по специальности «правоведение». Юридическую карьеру начал в том же году со стажировки в суде, затем работал судьей Октябрьского районного народного суда Саранска.