На Ставрополье изменят правила предоставления жилья семьям погибших участников СВО
Правительство Ставропольского края подготовило поправки, которые закрепляют в региональном жилищном законодательстве федеральные гарантии для семей погибших участников СВО. С проектом закона, одобренным распоряжением краевого правительства, ознакомился «Ъ-Кавказ».
Документ предусматривает изменения в два региональных закона — о некоторых вопросах в области жилищных отношений и о предоставлении жилья краевого жилищного фонда по договорам социального найма. В первом случае предлагается дополнить правила снятия граждан с учета в качестве нуждающихся в жилье положением о применении федеральных исключений. Во втором — отдельно учесть особенности предоставления жилья, установленные федеральным законодательством.
Речь идет о гарантиях, предусмотренных федеральным законом №298-ФЗ от 4 августа 2026 года. Согласно ему, членов семьи человека, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции, а также при отражении вооруженного вторжения на территорию России или вооруженных провокаций на государственной границе и прилегающих к зоне СВО территориях, нельзя снять с жилищного учета, если обстоятельства, повлекшие утрату права на получение жилья по соцнайму, возникли вследствие его гибели.
Кроме того, при предоставлении жилья по договору социального найма семье погибшего военнослужащего нельзя уменьшать его общую площадь из-за смерти кормильца, если родственники состояли на учете как нуждающиеся на момент его гибели. При расчете площади также должны учитываться дети погибшего, в отношении которых установлено отцовство, и его право на получение жилья площадью больше установленной нормы на одного человека.
Федеральные гарантии распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, при условии, что семья еще не получила жилье по договору социального найма. Родственники военнослужащих, которых сняли с жилищного учета до вступления федерального закона в силу из-за гибели кормильца, могут восстановиться в очереди с первоначальной даты постановки на учет. Для этого необходимо подать заявление.
Региональный законопроект предполагает, что новые положения вступят в силу на следующий день после официального опубликования.