Кроме того, при предоставлении жилья по договору социального найма семье погибшего военнослужащего нельзя уменьшать его общую площадь из-за смерти кормильца, если родственники состояли на учете как нуждающиеся на момент его гибели. При расчете площади также должны учитываться дети погибшего, в отношении которых установлено отцовство, и его право на получение жилья площадью больше установленной нормы на одного человека.