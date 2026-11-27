Курьер-подросток похитил товары маркетплейса из оренбургского ПВЗ
Полиция проверяет его на причастность к другим преступлениям
Полиция Оренбурга задержала 17-летнего курьера маркетплейса, которого подозревают в хищении товаров из пункта выдачи. Сумма ущерба превысила 68 тыс. руб., сообщили в региональном УМВД.
Установлено, что задержанный купил аккаунт курьера доставки маркетплейса, после чего направился в пункт выдачи. Там он забрал ряд товаров, в том числе электроинструменты, канцелярию и детские игрушки, которые должен был доставить покупателям. В итоге эти вещи фигурант присвоил.
Представители маркетплейса обратились в полицию. Силовики задержали подозреваемого.
В полиции подросток сообщил, что выбросил товары. В настоящее время сотрудники устанавливают его причастность к другим аналогичным преступлениям в Оренбурге.
Возбуждено уголовное дело. Курьер находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.