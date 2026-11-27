Установлено, что задержанный купил аккаунт курьера доставки маркетплейса, после чего направился в пункт выдачи. Там он забрал ряд товаров, в том числе электроинструменты, канцелярию и детские игрушки, которые должен был доставить покупателям. В итоге эти вещи фигурант присвоил.