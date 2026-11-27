Концерт Дмитрия Маликова, спектакль «Ханума» и киноновинки
Куда сходить на Северном Кавказе 27, 28 и 29 ноября
В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерты исполнителей разных жанров, посмотреть спектакли и киноновинки, а также посетить выставку картин. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».
Где послушать музыку
28 ноября в 19:00 в Пятигорске в доме культуры «София» состоится концерт музыканта из Дагестана Эльдара Далгатова. Репертуар артиста состоит преимущественно из поп-песен на русском и кумыкском языках, часто композиции посвящены любви, отношениям и кавказским традициям. Самые популярные треки певца — «Милашка», «Слезы», «Полюбил», «Разбила сердце», «Постарели» и «Обманула».
Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)
28 ноября в 19:00 в концертном зале им. Шаляпина в Ессентуках пройдет концерт поп-певца Sevak (Севак Ханагян). Артист известен глубоким лирическим тенором и балладами о любви и родине на русском и армянском языках. В 2018 году представлял Армению на международном конкурсе с авторской композицией Qami («Ветер»). Самые известные песни артиста — «Жди меня там», «На грани», «Километры», «Губы как вино» и «Дом».
Стоимость билетов — от 2300 тыс. руб. (6+)
29 ноября в 19:00 в Ессентуках в концертном зале им. Шаляпина выступит российский эстрадный певец Дмитрий Маликов с программой «Вне времени». Артист стал популярен в конце 80-х годов благодаря хитам «Лунный сон», «До завтра» и «Ты моей никогда не будешь». За года карьеры он выпустил более 20 альбомов.
Стоимость билетов — от 2700 руб. (6+)
Какие спектакли посетить
27 ноября в 18:30 Лакский театр им. Эффенди Капиева в Махачкале покажет комедию «Ханума». Действие спектакля происходит в дореволюционной Грузии. Старый родовой, но разорившийся князь задумал жениться на богатой наследнице. А зажиточному купцу нужны не деньги, а титул, и он готов ради этого свою молодую красавицу-дочь выдать за князя. Девушка противится этому браку. Ее сердце отдано бедному племяннику князя. За помощью наши герои обращаются к свахам — знаменитой Хануме и ее сопернице Кабато.
Стоимость билетов — 400 руб. (12+)
В Пятигорске на сцене театра «Платформа» в субботу в 19:00 — комедия «Шум за сценой». По сюжету всего за несколько часов до премьеры актеры пытаются спасти спектакль, одновременно разбираясь с личными драмами, обязательствами и нелепыми недоразумениями.
Стоимость билетов — 1500 руб. (12+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последний раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад. Столкнувшись с жесткой пропагандой и подтасовками Капитолия, Хеймитч вместе с союзницей Мэйсили Доннер пытается не просто выжить, а сломать правила Игр изнутри.
Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)
Среди других, достойных внимания новинок этой недели — отечественная кинолента «Александр I». Екатерина II всегда знала, что ее преемником станет не сын Павел, а любимый внук Александр. С самых ранних лет его воспитывали как будущего правителя — в жесткой дисциплине и с блестящим образованием. Став императором, Александр был намерен продолжить реформы своих предшественников. Но в начале XIX века разгорается война двух великих империй — Франции и России.
Стоимость билетов — от 370 руб. (16+)
Также на больших экранах вышел мультфильм «Дворняшка». Главный герой совсем не похож на роскошных собак, участвующих в самых престижных выставках. Он не грезит большими победами и не ждет признания: его главная мечта — обрести семью, которая примет его таким, какой он есть. В поисках дома он отправляется на большое соревнование, где ему предстоит побороться за шанс быть замеченным. Впереди — невероятное путешествие, полное ярких приключений и новых друзей.
Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)
Чем ещё заняться
В Черкесске в картинной галерее проходит совместная выставка местных художниц Зульфии Батчаевой и Кулины Кубановой «Эхо двух голосов». Эскпозиция объединяет разные взгляды на мир, природу и традиции родного края. Организаторы отмечают, что выставка будет интересна как ценителям классической живописи, так и тем, кто ищет свежие творческие высказывания современных авторов.
Стоимость билетов — от 80 руб. (0+)