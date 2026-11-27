В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последний раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад. Столкнувшись с жесткой пропагандой и подтасовками Капитолия, Хеймитч вместе с союзницей Мэйсили Доннер пытается не просто выжить, а сломать правила Игр изнутри.