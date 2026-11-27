В Уфе гендиректор управляющей компании осужден за коммерческий подкуп
Советский районный суд Уфы вынес приговор генеральному директору управляющей компании «Уютный дом» Салавату Судтанову. Он признан виновным в незаконной передаче лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой организации, денег за совершение бездействия в интересах дающего в крупном размере (пп. «б», «в» ч. 3 ст. 204 УК РФ). Суд приговорил его к штрафу в размере 1,2 млн руб.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, подсудимый передал 500 тыс. руб. сотруднику ООО «БашРТС» (по данным «Ъ-Уфа», Ильшату Зиганшину) за его неявку в арбитражный суд республики, что стало причиной отказа в удовлетворении иска БашРТС к «Уютному дому». Суть исковых требований в сообщении пресс-службы ведомства не указана.
Ранее юрист БашРТС был осужден на пять лет лишения свободы условно.