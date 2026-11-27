Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, подсудимый передал 500 тыс. руб. сотруднику ООО «БашРТС» (по данным «Ъ-Уфа», Ильшату Зиганшину) за его неявку в арбитражный суд республики, что стало причиной отказа в удовлетворении иска БашРТС к «Уютному дому». Суть исковых требований в сообщении пресс-службы ведомства не указана.