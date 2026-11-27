Концерт группа «Пилот», «Кентервильское привидение» и лекция о Распутине
Куда сходить в Ростове-на-Дону 27, 28 и 29 ноября
В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости донской столицы смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, а также посетить матч между футбольными клубами «Ростов» и «Краснодар» и вечеринку «Чья-то свадьба». Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».
Где послушать музыку
28 ноября в 19:00 в конгресс-холле ДГТУ выступит российский эстрадный певец Дмитрий Маликов с программой «Вне времени». Артист стал широко известен в конце 80-х годов благодаря хитам «Лунный сон», «До завтра» и «Ты моей никогда не будешь». За годы карьеры певец выпустил более 20 альбомов.
Стоимость билетов — от 3500 руб. (12+)
28 ноября в 19:00 в клубе «Родня» пройдет концерт группы «Пилот», посвященный 15-летию альбома «Осень». Коллектив из Санкт-Петербурга, основанный в 1997 году, играет рок, панк и альтернативу. Группа исполнит юбилейный альбом, а также другие хиты и раритетные песни, такие как «Цветные стекла», «Желтый дом» и «Где ты?».
Стоимость билетов — 2500 руб. (16+)
29 ноября в 19:00 в Ростовском академическом театре драмы им. Горького состоится гала-концерт XXI Международного фестиваля и конкурса «Мир джаза». На сцене театра — народный артист России Игорь Бутман, Московский джазовый оркестр, а также Олег Аккуратов, Фантине, молодые джазовые исполнители и лауреаты конкурса.
Стоимость билетов — от 2500 руб. (6+)
Какие спектакли посетить
27 ноября в 19:00 в театре «Человек в кубе» — спектакль «У моря, у синего моря». Крики чаек, песни над волнами, веселые истории о жизни, счастливых случайностях и поиске любви. «Истории, рассказанные от сердца к сердцу, и живой вокал перенесут вас в мир, где в груди — простор, в мыслях — ясность, а в душе — тот редкий покой, который не купишь ни за какие деньги»,— обещают организаторы.
Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)
27 ноября в 19:00 «Наш театр» покажет драму «Поминальная молитва» по одноименной пьесе Григория Горина. Тевье — молочник из Анатовки, доморощенный философ и шутник — верит, что мир держится на простых правилах: семья, труд, уважение к обычаям. Он привычно ведет задушевные беседы с Богом и надеется, что все, как и прежде, будет идти по проторенному пути. Но жизнь не спрашивает разрешения: любовь нарушает планы, времена становятся суровее, а привычный уклад рассыпается на глазах…
Стоимость билетов — 2500 руб. (16+)
29 ноября в 11:00 в молодежном театре Ростова покажут спектакль «Кентервильское привидение». Всем известно, что в старинных английских замках водятся привидения, но не каждый готов встретиться с ними лицом к лицу. Особенно, если призрак вот уже несколько веков строит козни поколениям своих родственников и прислуге. Но однажды замок приобретает прогрессивная американская семья, от которой приходится спасаться уже самому привидению.
Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)
Что смотреть в кино
В кинотеатрах Ростова-на-Дону в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последний раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад. Столкнувшись с жесткой пропагандой и подтасовками Капитолия, Хеймитч вместе с союзницей Мэйсили Доннер пытается не просто выжить, а сломать правила Игр изнутри.
Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)
Еще одна достойная внимания киноновинка — отечественная кинолента «Александр I». Екатерина II знала, что ее преемником станет любимый внук Александр. С самых ранних лет его воспитывали как будущего правителя — в жесткой дисциплине и с хорошим образованием. Став императором, Александр был намерен продолжить реформы своих предшественников. Но в начале XIX века разгорается война двух великих империй — Франции и России.
Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)
На больших экранах вышел мультфильм «Дворняшка». Главный герой совсем не похож на роскошных собак, участвующих в самых престижных выставках. Он не грезит большими победами и не ждет признания: его главная мечта — обрести семью, которая примет его таким, какой он есть. В поисках дома он отправляется на большое соревнование, где ему предстоит побороться за шанс быть замеченным. Впереди — невероятное путешествие, полное ярких приключений и новых друзей.
Стоимость билетов — от 410 руб. (6+)
Чем ещё заняться
В ресторане «Две рульки» в пятницу в 18:30 пройдет вечеринка «Чья-то свадьба». Участники интерактивного мероприятия смогут выбрать свою роль (свекровь, бывшая девушка, друг из Чалтыря) и стать частью «свадьбы», в программе которой есть все традиционные ритуалы: выкуп, конкурсы, тосты, песни и танцы. Гости, не желающие выбирать роль, смогут просто наблюдать за праздником.
Стоимость билетов — 1500 руб. (16+)
27 ноября в 19:00 в «Шолохов-Центре» можно послушать лекцию «Григорий Распутин. Феномен эпохи». Участники обсудят личность знаменитого русского прорицателя, целителя и царского друга, чья жизнь полна тайн и противоречивых оценок. Предварительное бронирование мест обязательно.
Стоимость билетов — 1900 руб. (12+)
29 ноября в 15:15 на стадионе «Ростов Арена» пройдет встреча футбольных клубов «Ростов» и «Краснодар». Хозяева поля находятся на шестом месте таблицы РПЛ с 22 очками, гости — на четвертом с 27.
Стоимость билетов — от 600 руб. (0+)