В Самаре почти каждая четвертая управляющая компания имеет просроченную задолженность перед «РКС-Самара». Договоры подписаны с 1396 исполнителями коммунальных услуг. Из них задолженность имеют 312 компаний. Общая сумма долга превышает 220 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».