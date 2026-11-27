Управляющие компании Самары задолжали за холодную воду 220 млн рублей
В Самаре почти каждая четвертая управляющая компания имеет просроченную задолженность перед «РКС-Самара». Договоры подписаны с 1396 исполнителями коммунальных услуг. Из них задолженность имеют 312 компаний. Общая сумма долга превышает 220 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба «РКС-Самара».
В числе самых крупных должников «РКС-Самара» называет ТСН «Город Мира» (4,8 млн руб.), ООО «Алком-Гарант» (3,1 млн руб.), ООО «ДЭЗ» (3 млн руб.), ЖК «Удача» (1,6 млн руб.), ООО «Нова» (1,4 млн руб.), ООО «УК “Коммунальный стандарт”» (1,3 млн руб.), ТСН «ЛИдер 2012» (1,2 млн руб.), ООО «УК “Оникс”» (1,2 млн руб.), ООО «УК “Вектор”» (1,1 млн руб.), ТСЖ «Партнер-24» (1 млн руб.).
В «РКС-Самара» сообщают, что информацию о неплательщиках направили в государственную жилищную инспекцию с требованием лишить управляющие компании лицензий. Также информация направлена в прокуратуру Самары.