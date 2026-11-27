Как сообщает краевой минтербез, в Прикамье учения пройдут на 1410-м километре федеральной трассы М-12 «Восток». По легенде учений, здесь произойдет ДТП с участием четырех транспортных средств. В рамках учений будет отработан комплекс мероприятий: ликвидация возгорания и последствий разлива нефтепродуктов; деблокирование пострадавших, оказание медицинской и психологической помощи; транспортировка и эвакуация пострадавших; организация пунктов обогрева и питания для водителей; очистка дорожного покрытия и восстановление движения. Всего в учениях задействуют более 160 специалистов и свыше 50 единиц техники.