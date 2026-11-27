Над Ростовской областью и другими регионами РФ сбили 318 дронов
Ночью над Ростовской областью и другими регионами РФ уничтожили 318 украинских беспилотников. Об этом сообщили в минобороны РФ.
О работе ПВО отчитались в: Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Смоленской, Тульской областей и Республике Крым.
Как ранее писал «Ъ-Ростов», дроны сбили в городе Каменске-Шахтинском, а также Каменском и Тарасовском районах области. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, уточняется.