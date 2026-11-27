Энергетики требуют перенести здание ТЦ в Перми за пределы зоны теплосети
Пермский филиал ПАО «Т Плюс» обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к владельцу двухэтажного торгового центра, расположенного на ул. Луначарского, 94а, требуя перенести здание за пределы охранной зоны тепловой сети. Об этом сообщает портал v-kurse.ru.
«Т Плюс» требует обязать собственника здания — бизнесмена Константина Субботина — устранить препятствия в использовании тепловой трассы, для чего перенести здание торгового центра за пределы трех метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей. По словам представителей компании, существующее расположение здания может привести к перебоям с горячим водоснабжением и отоплением в близлежащих домах. По мнению «Т Плюс», торговый центр изначально был размещен с нарушением строительных норм и правил.
Заседание по делу назначено на начало декабря 2026 года.