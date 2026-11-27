«Т Плюс» требует обязать собственника здания — бизнесмена Константина Субботина — устранить препятствия в использовании тепловой трассы, для чего перенести здание торгового центра за пределы трех метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей. По словам представителей компании, существующее расположение здания может привести к перебоям с горячим водоснабжением и отоплением в близлежащих домах. По мнению «Т Плюс», торговый центр изначально был размещен с нарушением строительных норм и правил.