Махачкалинский порт введет первую очередь зернового терминала в октябре 2027 года
Махачкалинский морской торговый порт рассчитывает в октябре 2027 года запустить первую очередь нового зернового терминала с единовременным хранением 100 тыс. т. К завершению всего проекта мощность перевалки и хранения должна достичь 1,5 млн т зерна в год. Об этом РБК Кавказ сообщили в пресс-службе предприятия.
«Существующие мощности порта ранее позволяли хранить до 15 тыс. т. зерна. После ввода первой очереди терминал сможет одновременно обслуживать два судна», — сообщили в порту, добавив, что для роста грузооборота строится отдельная дорога-ветка от федеральной трассы. Она позволит охватить грузопоток международного транспортного коридора «Север — Юг».
В минтранса Дагестана уточнили: в проекте предусмотрены автоматизированная система погрузки судов и лаборатории контроля качества зерна. Контракт на поставку силосного и конвейерного оборудования заключен с китайской компанией Famsun.