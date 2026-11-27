Махачкалинский морской торговый порт рассчитывает в октябре 2027 года запустить первую очередь нового зернового терминала с единовременным хранением 100 тыс. т. К завершению всего проекта мощность перевалки и хранения должна достичь 1,5 млн т зерна в год. Об этом РБК Кавказ сообщили в пресс-службе предприятия.