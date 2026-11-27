Прокуратура взяла на контроль помощь жителям Новороссийска после атаки БПЛА
Прокуратура Краснодарского края взяла на контроль соблюдение прав жителей Новороссийска после атаки беспилотников. Ведомство организовало взаимодействие с профильными службами для оперативного оказания помощи гражданам. Об этом сообщили в краевой прокуратуре.
Для приема жалоб и обращений жителей, а также оказания правовой помощи в ведомстве продолжает работать горячая линия. Обратиться можно по телефону +7 (918) 140-11-32. Контроль за ситуацией осуществляет руководство прокуратуры региона.
В результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждены три жилых дома и котельная. В многоквартирном доме на улице Видова выбиты окна, в котельной повреждено остекление. Ее работу приостановили до обследования объекта.
В Широкой Балке обломки беспилотника попали в частный жилой дом, что привело к возгоранию. Огонь также затронул соседний дом. Три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась.
На местах происшествий работают оперативные и специальные службы. Специалисты обследуют поврежденные объекты и оценивают ущерб. Информация о других пострадавших уточняется.