В Дагестане назначили трех мировых судей
Народное собрание Дагестана назначило трех мировых судей на трехлетний срок. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РД.
Решение было принято накануне, 26 ноября, на четвертой сессии республиканского парламента. Кандидатуры депутатам представил временно исполняющий обязанности председателя ВС РД Александр Гудимов.
Мировым судьей судебного участка №49 Гумбетовского района назначен Шапи Битаров, участка №65 Кизлярского района — Динара Ибрагимова, участка №99 Советского района Махачкалы — Феруза Умурзакова.