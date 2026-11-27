Три дома и котельная получили повреждения при атаке БПЛА на Новороссийск, есть пострадавшие
В Новороссийске в результате атаки БПЛА повреждены три жилых дома и котельная. Три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
В многоквартирном доме на улице Видова выбиты окна. Повреждения также получило остекление котельной. Ее работу приостановили до проведения обследования и оценки состояния объекта специалистами.
В Широкой Балке фрагменты беспилотника попали в частный жилой дом, после чего произошло возгорание. Огонь также затронул соседний дом.
На всех адресах работают экстренные и специальные службы. Специалисты проводят обследование зданий и оценивают нанесенный ущерб. Информация о других пострадавших уточняется.
Три человека получили необходимую медицинскую помощь без госпитализации.