В Кисловодске заключили 181 социальный контракт на 53,3 млн рублей
В Кисловодске по итогам 2026 года полностью выполнили план по заключению социальных контрактов, установленный краевым министерством труда и социальной защиты населения. Заключен 181 контракт на общую сумму 53,3 млн руб., сообщил глава города Евгений Моисеев.
Большинство договоров — 134 — заключены на ведение предпринимательской деятельности: кисловодчане получили господдержку для реализации бизнес-идей. Еще 29 человек получили помощь в поиске работы, семь контрактов оформили на развитие личных подсобных хозяйств, 11 — на преодоление трудной жизненной ситуации. Пятеро участников программы прошли дополнительное профессиональное обучение.
По словам главы города, программа работает не первый год и показывает свою эффективность: участники в обязательном порядке отчитываются о расходовании средств и выполнении намеченных планов — «чтобы было понимание, что деньги действительно принесли пользу».