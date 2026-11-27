Что остается, когда сходит пена дней
В рестобаре «яТь» пройдет лекция о Борисе Виане
В Самаре продолжается серия культурных встреч в новом литературном рестобаре «яТь» — месте, где классика и сказки переплетаются со вкусом авторских блюд и напитков.
Проект уже успел принять у себя интересных самарских спикеров, а в это воскресенье, 29 ноября, здесь пройдет новая лекция.
Гостем вечера станет известный журналист и музейный сотрудник Илья Сульдин. Он расскажет об одном из своих любимых авторов — Борисе Виане, культовом французском писателе, музыканте и создателе знаменитого романа «Пена дней».
В центре вечера — судьба и творчество мастера, который умел превращать слова в музыку, а привычную реальность — в пространство удивительного и невозможного. Речь пойдет о нежности и абсурде, о любви и одиночестве, о том, что остается, когда сходит пена дней.
Вход свободный.