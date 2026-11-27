«В начале недели встречались с консулом Индии, которая сегодня вышла на второе место по экспорту нашей продукции, везем в Индию продукцию сельского хозяйства, а теперь еще и наши саженцы фруктовых деревьев. Сегодня наш товарооборот около 1 млрд долларов, мы поставляем товары в 53 страны. Задача на ближайшую перспективу — только экспорт сельхозпродукции довести до 1 млрд долларов», — цитирует господина Владимирова управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.