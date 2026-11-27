Экспорт из Ставропольского края в Индию увеличился на 86%
Экспорт продукции из Ставропольского края в Индию по итогам 2026 года вырос на 86% по сравнению с прошлым годом. Индия вышла на второе место среди стран-импортеров региона. Об этом губернатор Владимир Владимиров сообщил на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».
«В начале недели встречались с консулом Индии, которая сегодня вышла на второе место по экспорту нашей продукции, везем в Индию продукцию сельского хозяйства, а теперь еще и наши саженцы фруктовых деревьев. Сегодня наш товарооборот около 1 млрд долларов, мы поставляем товары в 53 страны. Задача на ближайшую перспективу — только экспорт сельхозпродукции довести до 1 млрд долларов», — цитирует господина Владимирова управление пресс-службы и информационной политики губернатора и правительства края.
Край продолжает переориентировать поставки с западных направлений на государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, где появились новые партнеры. В топ-10 импортеров региона наряду с Индией входят Китай, Канада, Беларусь, Турция, Узбекистан, Вьетнам, Армения, Италия и Словакия.
География поставок в 2026 году пополнилась Сьерра-Леоне и Сингапуром. На 2027 год запланированы бизнес-миссии в Беларусь, Египет, Армению, Алжир, Таджикистан, ОАЭ и Оман. В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» регион намерен к 2030 году увеличить несырьевой неэнергетический экспорт на 70%.