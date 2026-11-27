Нальчик претендует на звание Молодежной столицы России—2027
Нальчик вошел в число претендентов на звание Молодежной столицы России — 2027 по итогам Всероссийского конкурса. Соперниками столицы Кабардино-Балкарии стали Иваново, Мурманск, Якутск и Великий Новгород. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков; итоги подведут в декабре.
По словам господина Кокова, получение статуса позволит Нальчику принимать крупные федеральные молодежные мероприятия, расширить грантовую поддержку молодежных инициатив и продолжить развитие инфраструктуры. Звание, добавил он, будет способствовать и продвижению туристического потенциала Кабардино-Балкарии.
Народное голосование в рамках конкурса пройдет с 28 ноября по 16 декабря 2026 года на портале госуслуг — голоса жителей за свой город учитываться не будут. Победителя объявят 17 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве.