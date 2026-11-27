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«Россети Новосибирск» сокращают процедуру подключения к энергосетям
«Россети Новосибирск» продолжают реализацию комплекса мероприятий по повышению доступности услуги подключения электроэнергии. Эта работа ведется для улучшения инвестиционного климата в Новосибирской области и направлена на снижение административных барьеров для заявителей. По итогам 2026 года компании удалось сократить число процедур в рамках технологического присоединения к электросетям на 8% по сравнению с 2025 годом.
Существенный вклад в этот результат внесло расширение возможностей заочного обслуживания. Через единый портал электросетевых услуг Портал-ТП.рф подано уже порядка шести тысяч обращений, а через портал Госуслуг направлено более двух тысяч заявок. Для быстрого оформления документов и контроля статуса заявок потребители активно используют мобильное приложение. Дистанционные сервисы позволяют пройти все этапы технологического присоединения без визитов в офисы компании.
Оптимизация и упрощение процесса подключения ресурса особенно важны для бизнеса, которому важно экономить время и оперативно реализовывать свои проекты. Повышение эффективности взаимодействия с субъектами малого и среднего предпринимательства – одно из основных направлений работы сетевой организации. Энергетики регулярно проводят собственные мероприятия для этой категории заявителей и выступают на партнерских площадках. В ноябре прошло сразу три встречи с представителями бизнеса. Помимо круглого стола, организованного компанией, представители «Россети Новосибирск» выступили на мероприятиях, посвященных поддержке предпринимательской активности.
В рамках заседания Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в мэрии города Новосибирска энергетики рассказали о работе клиентских сервисов дистанционного обслуживания, а также ответили на актуальные вопросы по технологическому присоединению к электрическим сетям. На полях II форума Комитета по строительству Новосибирского областного отделения «Опора России», который состоялся 26 ноября, «Россети Новосибирск» рассказали застройщикам и подрядным организациям о возможностях заочного обслуживания и разобрали частые вопросы по процедуре технологического присоединения. Кроме того, участникам форума напомнили о действующем соглашении между электросетевой компанией и бизнес-объединением, нацеленном на поддержку предпринимательской активности.
Такие форматы позволяют выстраивать прозрачный и конструктивный диалог энергетиков и делового сообщества: предприниматели получают ответы на насущные вопросы напрямую от специалистов, а компания – обратную связь для дальнейшего совершенствования сервисов. Компания продолжит укреплять взаимодействие с бизнес-сообществом, на его долю приходится около 30% мощности, выданной объектам заявителей по итогам третьего квартала 2026 года. Такой показатель подтверждает значимость малого и среднего бизнеса для экономики региона и востребованность услуг сетевой организации. В свою очередь, регулярные встречи с предпринимателями, развитие цифровых сервисов и снижение числа процедур создают устойчивые условия для реализации новых проектов, привлечения инвестиций и укрепления экономического потенциала Новосибирской области.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Сайт www.eseti.ru
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