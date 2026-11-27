Такие форматы позволяют выстраивать прозрачный и конструктивный диалог энергетиков и делового сообщества: предприниматели получают ответы на насущные вопросы напрямую от специалистов, а компания – обратную связь для дальнейшего совершенствования сервисов. Компания продолжит укреплять взаимодействие с бизнес-сообществом, на его долю приходится около 30% мощности, выданной объектам заявителей по итогам третьего квартала 2026 года. Такой показатель подтверждает значимость малого и среднего бизнеса для экономики региона и востребованность услуг сетевой организации. В свою очередь, регулярные встречи с предпринимателями, развитие цифровых сервисов и снижение числа процедур создают устойчивые условия для реализации новых проектов, привлечения инвестиций и укрепления экономического потенциала Новосибирской области.