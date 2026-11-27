Гарантийный фонд Ставрополья выдал поручительств на 725,6 млн рублей
За январь–октябрь 2026 года Гарантийный фонд Ставропольского края выдал 104 поручительства на общую сумму 725,6 млн руб. Благодаря господдержке малый и средний бизнес региона привлек 1,5 млрд руб. на реализацию проектов. Об этом сообщили в правительстве края.
Поддержкой охвачены все основные отрасли экономики региона. Лидирует торговля — на нее пришлось 35,6% поручительств. Далее следуют сельское хозяйство (21,9%), производственная сфера (18,8%), услуги (15,9%) и строительство (7,8%).
Особое внимание фонд уделяет участникам СВО и их близким: за десять месяцев им выдали два поручительства на 8,2 млн руб. Это позволило привлечь 16 млн руб. для открытия собственного дела.