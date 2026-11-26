Расписание движения пригородных поездов изменится в Сочи в период с 30 ноября по 10 декабря. Это связано с проведением ОАО «РЖД» ремонтных работ на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.