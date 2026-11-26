В Сочи изменится расписание движения пригородных поездов
Расписание движения пригородных поездов изменится в Сочи в период с 30 ноября по 10 декабря. Это связано с проведением ОАО «РЖД» ремонтных работ на инфраструктуре железнодорожного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Изменится расписание движения пригородных поездов на участках: Туапсе—Сириус, Туапсе—Аэропорт, Краснодар—Горячий Ключ—Туапсе. Корректировки коснутся также расписания движения поездов: №6754 сообщением Новороссийск—Краснодар, №6216 Тихорецкая—Армавир-2, №6972 Степная—Тихорецкая.
Жители и гости города могут ознакомиться с полным расписанием на сайте перевозчика «Кубань Экспресс-Пригород», а также в справочных службах вокзалов и по телефону горячей линии ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.