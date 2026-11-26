На трассе Джубга—Сочи в районе Батумского шоссе введут реверсивное движение
На участке федеральной трассы А-147 Джубга—Сочи в районе Батумского шоссе с 26 ноября до конца декабря 2026 года будет действовать реверсивное движение. Об этом сообщила пресс-служба администрации Сочи.
Ограничения введут на отрезке дороги протяженностью 115 м — на 159-м км трассы. Движение организуют с помощью светофоров в связи с проведением плановых дорожных работ.
Водителей просят обращать внимание на временные дорожные знаки и разметку, а также соблюдать меры предосторожности.