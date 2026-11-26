В Дагестане угарным газом отравились двое детей и взрослый
Три человека, в том числе двое детей, госпитализированы после отравления угарным газом в Акушинском районе Дагестана. Пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили в Минэнерго республики.
На место прибыли бригада скорой помощи и аварийно-диспетчерская служба «Газпром газораспределение Дагестан». К моменту их прибытия дом был закрыт. Пострадавших доставили в центральную районную больницу.
Причину отравления установят после детального осмотра домовладения. По данным ведомства, в доме отсутствовали исполнительная техническая документация и договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования.