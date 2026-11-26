Дагестан сохранит двухуровневую систему местного самоуправления
В Дагестане не будут упразднять городские и сельские поселения и объединять их в муниципальные округа. Большинство депутатов Народного собрания республики поддержали сохранение действующей двухуровневой системы местного самоуправления. Об этом сообщил глава региона Федор Щукин.
При такой модели полномочия и бюджеты распределены между муниципальными районами и входящими в их состав поселениями. По словам Федора Щукина, решение о сохранении этой системы позволит оставить местную власть ближе к жителям и сохранить возможность напрямую обращаться к главам поселений.
Глава республики отметил, что собственные администрации и депутатские собрания на уровне поселений позволяют оперативнее решать повседневные вопросы. Кроме того, такая модель, по его мнению, расширяет возможности участия жителей в местном самоуправлении и сохраняет прямую связь населения с властью.
Федор Щукин подчеркнул, что каждый регион самостоятельно выбирал модель организации местной власти. Ранее он заявлял, что решение в Дагестане будут принимать с учетом мнения жителей, без кулуарных договоренностей.