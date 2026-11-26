При такой модели полномочия и бюджеты распределены между муниципальными районами и входящими в их состав поселениями. По словам Федора Щукина, решение о сохранении этой системы позволит оставить местную власть ближе к жителям и сохранить возможность напрямую обращаться к главам поселений.