Строительство объезда Архонской региональные власти обсуждают не первый год. В октябре 2024 года Сергей Меняйло сообщил после встречи с министром транспорта Романом Старовойтом, что транзитный поток перегружает дорогу через станицу, а новая трасса должна убрать это «узкое место». В публикациях о проекте указывали протяженность около 7,2 км, четыре полосы, мост через Гизельдон и два путепровода. Региональные сообщения называли срок завершения 2027–2028 годы; эти сроки относятся к Архонской и сами по себе не означают, что к тому времени объезды появятся у всех населенных пунктов.