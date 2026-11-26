Транзитные фуры пустят в объезд населенных пунктов Северной Осетии не ранее 2030 года
Проблема связана прежде всего с интенсивным движением к Верхнему Ларсу
Северная Осетия рассчитывает к 2030 году направить транзитные грузовики в обход населенных пунктов. Для этого региону предстоит построить объезды и модернизировать ключевые дороги. Пока республика ограничивает стоянку фур на обочинах и регулирует поток машин, следующих к грузино-российской границе через пункт пропуска Верхний Ларс, заявил глава республики Сергей Меняйло в ходе Прямой линии.
Он связал сроки решения проблемы с федеральной программой развития дорожной инфраструктуры. По его словам, транзитные грузовики должны пересекать регион по федеральной трассе, не используя муниципальные дороги и не проходя через жилые зоны. Среди первых крупных объектов он назвал объезд станицы Архонской. В следующем году регион намерен начать расширение дороги Владикавказ—Алагир до четырех полос. Она имеет региональный статус, но связывается с Транскавказской автомагистралью.
Строительство объезда Архонской региональные власти обсуждают не первый год. В октябре 2024 года Сергей Меняйло сообщил после встречи с министром транспорта Романом Старовойтом, что транзитный поток перегружает дорогу через станицу, а новая трасса должна убрать это «узкое место». В публикациях о проекте указывали протяженность около 7,2 км, четыре полосы, мост через Гизельдон и два путепровода. Региональные сообщения называли срок завершения 2027–2028 годы; эти сроки относятся к Архонской и сами по себе не означают, что к тому времени объезды появятся у всех населенных пунктов.
Проблема связана прежде всего с интенсивным движением к Верхнему Ларсу и периодами, когда пункт пропуска или Военно-Грузинская дорога работают с ограничениями. Ожидающие проезда фуры скапливались на дорогах республики; региональные власти запрещали им стоять на обочинах федеральных, региональных и местных трасс и определяли площадки накопления.
С 1 октября 2025 года на Верхнем Ларсе заработало федеральное резервирование даты и времени пересечения границы. Минтранс России сообщил, что водители подают заявку через пункты регистрации, в том числе на площадке-накопителе на восьмом километре Архонского шоссе. В июне 2026 года ведомство отчиталось, что в системе зарегистрировали более 100 тыс. грузовиков. Электронная очередь помогает распределять поток к границе, но сама по себе не уводит транзит с дорог, проходящих через населенные пункты.