В Черкесске суд обязал предпринимателя русифицировать вывеску
Поводом для разбирательства стала жалоба покупателя
Черкесский городской суд признал противоправными действия индивидуального предпринимателя и обязал его указать название магазина на вывеске по-русски. На исполнение решения суд отвел 10 дней после того, как оно вступит в законную силу. Предприниматель также должен довести решение до сведения потребителей через СМИ. Пока решение не вступило в силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов КЧР.
Поводом для разбирательства стала жалоба покупателя. 30 июня 2026 года сотрудники Управления Роспотребнадзора по Карачаево-Черкесской Республике обследовали магазин на проспекте Ленина в Черкесске. По материалам дела, на вывеске стояло название на иностранном языке, хотя у него есть русский аналог. Ведомство объявило предпринимателю предостережение и рекомендовало исправить вывеску. Срок прошел, но предприниматель не сообщил, что устранил нарушение.
Роспотребнадзор обратился в суд, чтобы защитить неопределенный круг потребителей. Ведомство ссылалось на статью 10.1 закона «О защите прав потребителей»: с 1 марта 2026 года нерекламная информация для публичного ознакомления, включая вывески, должна быть на русском языке. Иностранный вариант допускается, если рядом есть русский текст с тем же содержанием и он равнозначен ему по размещению и оформлению. Закон также предусматривает исключения для зарегистрированных фирменных наименований и товарных знаков. В описании дела суд указал, что у иностранного названия магазина есть русский аналог.
История разворачивается на фоне новых требований к публичным надписям. Их ввел федеральный закон № 168-ФЗ от 24 июня 2025 года; он вступил в силу 1 марта 2026-го. Роспотребнадзор Карачаево-Черкесии сообщал, что с начала действия правил объявил торговым объектам 15 предостережений из-за вывесок на иностранном языке. Ведомство разъясняло, что дополнительный текст на другом языке можно размещать при условии равнозначности русскому по содержанию и оформлению.