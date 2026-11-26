Роспотребнадзор обратился в суд, чтобы защитить неопределенный круг потребителей. Ведомство ссылалось на статью 10.1 закона «О защите прав потребителей»: с 1 марта 2026 года нерекламная информация для публичного ознакомления, включая вывески, должна быть на русском языке. Иностранный вариант допускается, если рядом есть русский текст с тем же содержанием и он равнозначен ему по размещению и оформлению. Закон также предусматривает исключения для зарегистрированных фирменных наименований и товарных знаков. В описании дела суд указал, что у иностранного названия магазина есть русский аналог.