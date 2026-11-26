Ларису Хожайнову переизбрали главой КСП Липецкой области еще на пять лет
Депутаты Липецкого областного совета единогласно утвердили председателя Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. На второй пятилетний срок избрана действующий руководитель КСП Лариса Хожайнова, сообщили в пресс-службе облсовета 26 ноября.
КСП Липецкой области была создана 29 июня 1995 года. В декабре 2021-го ее возглавила Лариса Хожайнова. В финансовой сфере региона госпожа Хожайнова работает более 30 лет. Она является действительным государственным советником Липецкой области 2-го класса.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», с 2013 года Лариса Хожайнова была заместителем начальника управления финансов Липецкой области. Ее кандидатуру на пост главы КСП весной 2021 года внес губернатор Игорь Артамонов. На этой должности госпожа Хожайнова сменила Владимира Бербенца, написавшего заявление об отставке в феврале 2021-го.