КСП Липецкой области была создана 29 июня 1995 года. В декабре 2021-го ее возглавила Лариса Хожайнова. В финансовой сфере региона госпожа Хожайнова работает более 30 лет. Она является действительным государственным советником Липецкой области 2-го класса.