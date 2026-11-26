Экс-сотрудницу банка в Ставрополе будут судить за хищение 28 млн рублей
Обычно обвиняемая выбирала в качестве жертв клиентов старше 70 лет
Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинительное заключение по делу 38-летней бывшей сотрудницы банка, которую обвиняют в хищении более 28 млн руб. у клиентов, сообщают пресс-службы прокуратуры Ставропольского края и ГУ МВД по региону.
Материалы направили в Промышленный районный суд Ставрополя. По версии следствия, женщина использовала служебный доступ к банковским операциям и доверие вкладчиков, чтобы похищать их деньги на протяжении шести с половиной лет — с марта 2018-го по октябрь 2024 года.
По данным следствия, обвиняемая занимала руководящие должности в одном из банков города. Клиентам она предлагала открыть вклад и выдавала документы, которые подтверждали размещение средств на депозите. В действительности вклады не открывались: деньги переводили третьим лицам или обналичивали. Для переводов, как утверждают следователи, женщина создавала в банковской программе подложные электронные заявления от имени клиентов и подтверждала операции как ответственный сотрудник.
Полиция сообщает о 16 пострадавших и ущербе свыше 28 млн руб. Обычно обвиняемая выбирала клиентов старше 70 лет. Отдельно следствие указывает на более 2 млн руб., полученных от одного клиента под видом открытия вклада, и 1 млн руб., который женщина заняла у двух посетительниц банка и не вернула.
Прокуратура также уточняет, что обвиняемая снимала крупные суммы с карт пенсионеров и занимала деньги у пожилых вкладчиков без намерения их вернуть. При этом общий ущерб в обеих публикациях превышает 28 млн руб.
Дело включает обвинения в краже, мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей — по статьям 158, 159 и 187 УК РФ. Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции городского управления МВД пресекли предполагаемую деятельность женщины; расследование провела следственная часть Главного следственного управления краевого главка МВД. Обвинение пока не рассмотрено судом, поэтому изложенные обстоятельства — версия следствия.