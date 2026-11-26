По данным следствия, обвиняемая занимала руководящие должности в одном из банков города. Клиентам она предлагала открыть вклад и выдавала документы, которые подтверждали размещение средств на депозите. В действительности вклады не открывались: деньги переводили третьим лицам или обналичивали. Для переводов, как утверждают следователи, женщина создавала в банковской программе подложные электронные заявления от имени клиентов и подтверждала операции как ответственный сотрудник.