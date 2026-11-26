Судьба матча решилась в овертайме. Форвард «Трактора» Борис Катчук вышел один на один с вратарем «Автомобилиста» Владимиром Галкиным и переиграл его. 3:2 — победа «Трактора», который после 31 проведенной игры набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.