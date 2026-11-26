Челябинский «Трактор» обыграл в овертайме «Автомобилист» в матче КХЛ
Решающая шайба на счету Бориса Катчука
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги челябинский «Трактор» на своем льду встречался с «Автомобилистом» из Екатеринбурга.
Счет был открыт уже на 3-й минуте первого периода, когда защитник хозяев льда Григорий Дронов дальним броском реализовал большинство «Трактора». На 15-й минуте игры гости счет сравняли — гол на счету Максима Денежкина. На 8-й минуте второго периода «Трактор» снова вышел вперед — в быстрой контратаке пасом Бориса Катчука воспользовался лучший снайпер челябинцев Нейтан Легаре.
В начале третьей двадцатиминутки форвард «Автомобилиста» Роман Горбунов во второй раз сравнял счет, и больше в основное время игры результативных действий не было.
Судьба матча решилась в овертайме. Форвард «Трактора» Борис Катчук вышел один на один с вратарем «Автомобилиста» Владимиром Галкиным и переиграл его. 3:2 — победа «Трактора», который после 31 проведенной игры набрал 34 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.