По версии следствия, подозреваемый подбирал игроков среди осужденных, выбирал места для игр и организовывал расчеты. Проигранные участниками деньги их родственники переводили на банковские счета родственницы подозреваемого. За весь указанный период следствие оценивает его доход более чем в 21,9 млн руб. В сообщении не приводятся помесячные суммы, число игроков и количество игр; оно также не уточняет, сколько денег поступило на счета родственницы и как следствие рассчитало доход подозреваемого. Следователи заявили, что проводят действия для установления обстоятельств дела и сбора доказательств.