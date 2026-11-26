В дагестанской колонии заработали на незаконных азартных играх 21,9 млн рублей
Проигранные деньги переводили на банковские счета родственницы подозреваемого
Следственное управление СКР по Дагестану возбудило уголовное дело против осужденного, отбывающего наказание в одном из исправительных учреждений республики. Как утверждает следствие, с августа 2017 года по сентябрь 2026-го он организовывал карточные азартные игры в колонии в поселке Загородном под Махачкалой. Дело возбудили по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ — о незаконной организации и проведении азартных игр в особо крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
По версии следствия, подозреваемый подбирал игроков среди осужденных, выбирал места для игр и организовывал расчеты. Проигранные участниками деньги их родственники переводили на банковские счета родственницы подозреваемого. За весь указанный период следствие оценивает его доход более чем в 21,9 млн руб. В сообщении не приводятся помесячные суммы, число игроков и количество игр; оно также не уточняет, сколько денег поступило на счета родственницы и как следствие рассчитало доход подозреваемого. Следователи заявили, что проводят действия для установления обстоятельств дела и сбора доказательств.
Подобные дела в колониях уже доходили до суда. В Свердловской области суд признал виновным заключенного, который, по материалам дела, с января 2023 года по август 2024-го проводил карточные игры в исправительном учреждении в Каменске-Уральском. Он изготовил карты и фишки, определил максимально возможный проигрыш, а после игр рассчитывался с победителями и оставлял себе остаток денег. Эти обстоятельства изложила прокуратура Свердловской области.
В Воронежской области суд также вынес приговор заключенному за карточные игры в колонии. По сообщению «Коммерсанта», игры проходили с марта 2022 года по 12 апреля 2023-го в помещениях, оборудованных столами; колоду осужденный изготовил сам. Это дело суд рассматривал по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ, тогда как в Дагестане следствие указало ч. 3 этой статьи.