Главные новости за 26 ноября. Сочи
Более 19 млн руб. похитили при строительстве спорткомплекса в Туапсе. Туапсинский районный суд вынес приговор двум жителям Ростовской области в возрасте 42 и 43 лет. Их признали виновными в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Краснодарский краевой суд признал законным начисление жителю Сочи 2,535 млн руб. НДФЛ после продажи квартиры за 22,5 млн руб. Продавец настаивал, что фактически получил за недвижимость 2,2 млн руб., а более высокая сумма появилась в документах Росреестра из-за технической ошибки.
Почти 20 санаториев и пансионатов Сочи снизили стоимость отдыха в межсезонье в рамках программы «Открытый Юг». Участники программы предлагают скидки до 50%, минимальная стоимость проживания с питанием и оздоровлением составляет 3,1 тыс. руб. в сутки на человека.
В Сочи и на федеральной территории «Сириус» сохраняется опасность формирования смерчей над Черным морем. Предупреждение действует с утра до конца суток 26 ноября 2026 года на участке побережья от Магри до Веселого.
Спрос на поездки в Сочи на ноябрьские праздники 2026 года сократился на 15–22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом количество бронирований размещения на период вокруг 4 ноября снизилось на 3–6%, у отдельных туроператоров падение достигало 10%.