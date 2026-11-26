Главные новости за 26 ноября. Новороссийск
В Анапе начали устанавливать новогодние украшения на общественных пространствах города. Декоративные малые архитектурные формы, которые будут подсвечиваться в темное время суток, размещают на площадях, в скверах, на набережной и транспортных развязках.
Количество бронирований размещения на ноябрьские праздники в 2026 году сократилось на 3–6% по сравнению с прошлым годом. При этом на курортах Краснодарского края динамика спроса оказалась неоднородной: Анапа увеличила продажи, тогда как Сочи потерял часть туристов.
Шквалистый ветер и затяжные осадки привели к осыпанию части поздней хурмы, фейхоа и ранних цитрусовых на Черноморском побережье. При этом накопленная в почве влага поможет виноградникам и другим сельскохозяйственным культурам подготовиться к зиме.
До конца 2026 года в Анапу поступит 101 автобус на газомоторном топливе. Новую технику закупают в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».