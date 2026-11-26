В сообщении указано, что за день две группы прошли суммарно около 25 километров: первая обследовала примерно 15 километров от Нефтебазы в сторону Каспийска, вторая — около 10 километров от «Караман-6» до Нефтебазы. Участки осматривали пешком и на квадроциклах, акваторию и береговую черту дополнительно мониторили с гидроцикла и беспилотника.