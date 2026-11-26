На побережье Каспия приостановили поиски пропавшего мужчины
Поводом для операции стала находка одежды и личных вещей
Поиски пропавшего мужчины на побережье Каспийского моря в Махачкале приостановили вечером 25 ноября из-за темноты. Утром следующего дня спасатели планировали продолжить обследование. Поводом для операции стала находка одежды и личных вещей мужчины, который ранее числился пропавшим без вести.
По данным Главного управления МЧС России по Дагестану, сообщение о вещах поступило в систему 112 в 04:38 25 ноября. Их обнаружили у Кардиологического центра, в районе «Черных камней». В 07:00 к берегу направились двое сотрудников поисково-спасательного отряда на квадроцикле; еще двое спасателей осматривали городской пляж пешком. Позднее к операции присоединились другие силы.
К концу дня спасатели обследовали около 10 километров берега — от базы МЧС «Караман-6» на север до Нефтебазы. Этот же участок проверили на гидроцикле. Поискам мешало ухудшение погоды. Водолазов, по сообщениям со ссылкой на региональное МЧС, привлечь не смогли из-за сильного волнения и плохой видимости.
В сообщении указано, что за день две группы прошли суммарно около 25 километров: первая обследовала примерно 15 километров от Нефтебазы в сторону Каспийска, вторая — около 10 километров от «Караман-6» до Нефтебазы. Участки осматривали пешком и на квадроциклах, акваторию и береговую черту дополнительно мониторили с гидроцикла и беспилотника.
От МЧС работали 15 человек, ведомство задействовало две единицы техники, плавсредство и беспилотник. Им помогали около 45 волонтеров, студентов пожарно-спасательного колледжа и местных жителей.
«В связи с наступлением темного времени суток поисковые работы приостановлены. Возобновление запланировано на утро следующего дня», — отметили в МЧС.