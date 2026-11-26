В Беларуси запретили ставропольский одеколон «Саша»
В карточке товара Госстандарт указал несоответствие требованиям безопасности по составу
С 27 ноября в Белоруссии запретят ввозить и продавать одеколон «Саша» производства минеральноводской компании «Абар», пишет РБК Кавказ.
Госстандарт республики обнаружил в его составе лилиаль — вещество, которое запрещено использовать в парфюмерно-косметической продукции по требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011. Предписание вынесли 23 ноября; с 27 ноября также прекратят действие документов об оценке соответствия одеколона. В Белоруссию его поставляло ООО «ПКФ Гранд-Сервис».
В карточке товара Госстандарт указал несоответствие требованиям безопасности по составу и назвал обнаруженное вещество химическим наименованием — пи-трет-бутил-альфа-метилгидрокоричный альдегид, или Butylphenyl Methylpropional. Его также называют лилиалем; CAS-номер вещества — 80-54-6. В опубликованных сообщениях ведомства концентрацию лилиаля в одеколоне не приводят. Решение касается продукции конкретного производителя и само по себе не означает запрета всех одеколонов с названием «Саша»: сейчас их выпускают разные предприятия, и составы могут различаться.
Лилиаль долго применяли в парфюмерии как ароматизатор с цветочным запахом. Ограничения связаны с классификацией вещества как токсичного для репродуктивной системы. В Евросоюзе его запретили использовать в косметике с 1 марта 2022 года; для продукции ЕАЭС запрет начал действовать с 2023 года. Поэтому найденный компонент нарушает требования к составу, независимо от того, насколько давно существует аромат или насколько привычным он стал для покупателей.
Название «Саша» связывают с одеколоном, который появился в СССР в 1970-х годах и выпускался московской фабрикой «Новая заря». Позднее его стали производить и другие компании.