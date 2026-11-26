Лилиаль долго применяли в парфюмерии как ароматизатор с цветочным запахом. Ограничения связаны с классификацией вещества как токсичного для репродуктивной системы. В Евросоюзе его запретили использовать в косметике с 1 марта 2022 года; для продукции ЕАЭС запрет начал действовать с 2023 года. Поэтому найденный компонент нарушает требования к составу, независимо от того, насколько давно существует аромат или насколько привычным он стал для покупателей.