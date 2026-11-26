Алексей Раскол, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Ванкарем — один из самых сложных объектов, которые мы подключали в рамках проекта УЦН 2.0. Задача потребовала от нас нетривиальных логистических решений, ведь оборудование нужно было доставить через тысячи километров по суровым арктическим территориям. Работа велась в экстремальных условиях — процесс установки вышки даже контролировали белые медведи, к счастью, издалека. Но главное — результат: в этом легендарном месте заработал стабильный интернет и качественная мобильная связь. В 1934 году весь мир узнал о Ванкареме благодаря мужеству его жителей, которые первыми пришли на выручку экипажу “Челюскина”. С приходом мобильного интернета проживающие здесь люди получили доступ к соцсетям и приложениям для общения, Госуслугам, онлайн-банкам, видеосервисам и другим полезным приложениям — тот самый “цифровой комфорт”, который стирает границы между городом и удаленными территориями».