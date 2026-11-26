Эксперты отмечают потенциал консолидации спроса и в других направлениях — робототехнике и цифровизации производства, а также в использовании побочных продуктов одного производства как сырья для другого. Например, сера из металлургии может применяться для выпуска сульфата аммония, фосфогипс производства удобрений — в дорожном строительстве, а лигносульфонаты целлюлозного производства — при выпуске удобрений и комбикормов. Такой подход позволяет превращать побочные потоки в товар и снижать зависимость от импорта.