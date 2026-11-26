Михаил Морсков, режиссер-постановщик: «Второй блок проекта “Югославия” мы начали со съемок в Европе. Нам удалось поработать в Брюсселе, Цюрихе, Берне, снять невероятные альпийские пейзажи и живописные виноградники. Для меня как режиссера очень важно не просто рассказать историю, а максимально погрузить зрителя в ее атмосферу, дать ему почувствовать дух времени и оказаться в тех странах, где разворачиваются события. Именно поэтому мы так много путешествуем, ищем уникальные локации, собираем визуальные детали, которые помогают нам воссоздать целый мир. И сейчас продолжаем эту работу уже в Абхазии, где наша художественная команда буквально по крупицам восстанавливает эпоху 1998 года, находя аутентичный реквизит и моделируя пространство того времени. Мы уделяем огромное внимание деталям и хотим, чтобы на время просмотра граница между настоящим и прошлым просто исчезла».