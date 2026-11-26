На торги выставили два объекта на улице Малиновой в Ставрополе. Первый лот включает четырехэтажный дом площадью 535,8 кв. м, в том числе подземный этаж, и два земельных участка площадью 602 и 300 кв. м по адресу: улица Малиновая, 74а. Начальная цена — 15,76 млн руб., шаг аукциона — 787,95 тыс. руб. Второй лот состоит из четырехэтажного дома площадью 1,1 тыс. кв. м и участка площадью 1,03 тыс. кв. м по адресу: улица Малиновая, 78, корпус 1. Его оценили в 35,61 млн руб., шаг составляет 1,78 млн руб.