В Ставрополе пустили с молотка два особняка банкрота из Адыгеи за 51,4 млн рублей
На торги выставлены два четырехэтажных дома в Ставрополе, принадлежащих должнику
Два дома с земельными участками в Ставрополе общей начальной стоимостью 51,37 млн руб. выставили на торги в рамках банкротства Вартана Гарибяна. Заявки принимают с 26 ноября по 30 декабря 2026 года, аукцион назначен на 12 января 2027 года, следует из данных Федресурса.
Дело рассматривает Арбитражный суд Республики Адыгея. По данным, опубликованным в решении суда, сам Вартан Гарибян зарегистрирован в поселке Яблоновском Тахтамукайского района Адыгеи, то есть, в пригороде Краснодара.
Суд признал Вартана Гарибяна банкротом 29 октября 2026 года и ввел процедуру реализации имущества. Дело инициировал Сбербанк. Суд установил, что требования кредитора превышают 500 тыс. руб. и не исполнялись более трех месяцев. Финансовый управляющий пришел к выводу, что восстановить платежеспособность должника не удастся. План реструктуризации не представили, а дохода, достаточного для его утверждения, у должника нет. Точную сумму задолженности решение не раскрывает.
На торги выставили два объекта на улице Малиновой в Ставрополе. Первый лот включает четырехэтажный дом площадью 535,8 кв. м, в том числе подземный этаж, и два земельных участка площадью 602 и 300 кв. м по адресу: улица Малиновая, 74а. Начальная цена — 15,76 млн руб., шаг аукциона — 787,95 тыс. руб. Второй лот состоит из четырехэтажного дома площадью 1,1 тыс. кв. м и участка площадью 1,03 тыс. кв. м по адресу: улица Малиновая, 78, корпус 1. Его оценили в 35,61 млн руб., шаг составляет 1,78 млн руб.
Финансовым управляющим суд утвердил Александра Полянского и установил ему вознаграждение 25 тыс. руб. за процедуру. Суд обязал Вартана Гарибяна передать управляющему сведения и документы об имуществе и обязательствах. Также управляющий должен проверить сделки должника за три года до возбуждения дела и выяснить, на какие цели тот получал кредитные средства и как их расходовал.
Решение суда объясняет переход к продаже имущества невозможностью реструктурировать долги, а сообщения о торгах называют два ставропольских объекта. Однако судебный акт не приводит их подробную оценку и не указывает, какая часть выручки пойдет на погашение требований Сбербанка. Оплатить приобретенное имущество победитель должен в течение 30 дней после подписания договора купли-продажи; договор заключат не позднее пяти календарных дней после получения протокола торгов.