Официальные курсы валют ЦБ на 27 ноября
|Австралийский доллар
|54,5648
|Английский фунт
|107,2736
|Белорусский рубль
|27,3199
|Гонконгский доллар*
|10,4767
|Дирхам ОАЭ
|22,3626
|Доллар США
|82,1265
|Евро
|89,8053
|Индийская рупия**
|88,8047
|Казахстанский тенге**
|17,9093
|Канадский доллар
|57,7583
|Китайский юань
|12,3184
|СДР
|110,1924
|Сингапурский доллар
|63,6590
|Турецкая лира*
|16,2310
|Украинская гривна*
|18,1407
|Шведская крона*
|79,9086
|Швейцарский франк
|98,5321
|Японская иена**
|51,5870
*За 10. **За 100.