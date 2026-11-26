Рок и симфония при свечах, кинопремьеры и шоу Рады Беркаевой
Куда сходить в Новороссийске и Геленджике 27, 28 и 29 ноября
В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости Новороссийска и близлежащих населенных пунктов смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть спектакли, кино и танцевальное шоу, а также посетить соревнования в конном клубе. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».
Музыка
27 ноября в 19:00 в концерт-холле Familia пройдет концерт поп-певца Sevak (Севак Ханагян). Артист известен глубоким лирическим тенором и балладами о любви и родине на русском и армянском языках. В 2018 году представлял Армению на международном конкурсе с авторской композицией Qami («Ветер»). Самые известные песни артиста — «Жди меня там», «На грани», «Километры», «Губы как вино» и «Дом».
Стоимость билетов — от 3700 тыс. руб. (18+)
29 ноября в 18:00 на сцене Городского театра Новороссийска — оркестр Cagmo с программой «Хор русского рока при свечах». Музыканты исполнят песни групп «Агата Кристи», «Аукцыон», «7Б», «Маша и Медведи», «Гражданская Оборона», «Чайф», «Наутилус Помпилиус», «Алиса», «Гарик Сукачев», «Смысловые Галлюцинации», «Альянс», «Чиж&Co», «Пилот» и «Кипелов».
Стоимость билетов — от 2300 руб. (6+)
29 ноября в 19:00 на стадионе «Геленджик Арена» пройдет концерт «Опера. Золотая коллекция мировых шедевров». Со сцены прозвучат самые яркие и узнаваемые фрагменты из опер, ставших безусловной классикой. В частности, музыканты исполнят произведения Верди («Травиата»), Пуччини («Джанни Скикки»), Моцарта («Волшебная флейта»), Оффенбаха («Сказки Гофмана»), Бизе («Кармен»), Эндрю Ллойда Уэббера («Призрак оперы») и другие.
Стоимость билетов — от 1200 руб. (6+)
Спектакли
27 ноября в 19:00 на сцене городского дворца культуры Новороссийска покажут драму «Пиковая дама» по повести Александра Пушкина. Одержимый богатством военный инженер Германн пытается узнать тайну трех выигрышных карт у старой графини Анны Федотовны, но в итоге теряет все и сходит с ума.
Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)
28 ноября в 17:00 в театре «Старого парка» в Кабардинке пройдет спектакль «Отель двух миров». Разочарованный во всем, но еще довольно молодой человек Бернар Порталь попадает в загадочный отель. Постояльцы этого места — люди, оказавшиеся между жизнью и смертью. Каждому, кто находится здесь, предстоит переосмыслить свои поступки и попробовать сделать выводы. Знакомясь с другими постояльцами, Жюльен учится принимать судьбу и понимать самого себя.
Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)
29 ноября в 17:00 в городском дворце культуры Новроссийска покажут драму «Рожденный вопреки». Это история Адольфа Сакса — человека, создавшего саксофон. Изобретение поначалу считали странным и ненужным, но музыкант не отказался от него. Со временем саксофон стал одним из самых узнаваемых музыкальных инструментов в мире. Особую роль в спектакле играет музыка. Главную партию исполняет Максим Коршунов — признанный «золотой саксофон» юга России.
Стоимость билетов — от 700 руб. (12+)
Кино
В кинотеатрах Новороссийска в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последний раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад. Столкнувшись с жесткой пропагандой и подтасовками Капитолия, Хеймитч вместе с союзницей Мэйсили Доннер пытается не просто выжить, а сломать правила Игр изнутри.
Стоимость билетов — от 390 руб. (18+)
Еще одна премьера недели — российская кинолента «Александр I». Екатерина II всегда знала, что ее преемником станет не сын Павел, а любимый внук Александр. С самых ранних лет его воспитывали как будущего правителя — в жесткой дисциплине и с блестящим образованием. Став императором, Александр был намерен продолжить реформы предшественников. Но в начале XIX века разгорается война двух великих империй — Франции и России.
Стоимость билетов — от 370 руб. (16+)
Также на больших экранах вышел мультфильм «Дворняшка». Главный герой совсем не похож на роскошных собак, участвующих в самых престижных выставках. Он не грезит большими победами и не ждет признания: его главная мечта — обрести семью, которая примет его таким, какой он есть. В поисках дома он отправляется на большое соревнование, где ему предстоит побороться за шанс быть замеченным. Впереди — невероятное путешествие, полное ярких приключений и новых друзей.
Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)
Чем еще заняться
В городском театре Новороссийска в субботу в 18:00 состоится шоу фламенко Рады Беркаевой — Pasion в сопровождении вокально-инструментальной группы Fuerte. В программе — танцевальные и вокальные номера, в частности, хиты Испании и Аргентины. Как сказано в описании, в шоу выступит Леонсия Оглизнева, исполняющая дроби со скоростью 471 удар в минуту.
Стоимость билетов — от 800 руб. (6+)
29 ноября в 10:00 в конном клубе усадьбы «Круглое озеро» в Абрау-Дюрсо пройдут «Веселые старты». В соревнованиях примут участие двадцать всадников, торжественное награждение победителей состоится в 12:00. Сразу после церемонии гости смогут принять участие в чаепитии, пообщаться с участниками в неформальной обстановке и поближе познакомиться с лошадьми.
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