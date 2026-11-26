27 ноября в 20:00 и 28 ноября в 19:00 театр «Мой» покажет драму «Риверсайд Драйв» по пьесе Вуди Аллена. Главный герой Джима назначает свидание своей любовнице Барбаре на улице Риверсайд драйв для того, чтобы с ней расстаться. Он любит свою жену, а любовница — так, кризис среднего возраста, ошибка, «бес в ребро». Волнительный момент приближается, однако на горизонте возникает совсем другой человек. Странный бездомный шизофреник, человек «в шапочке из фольги». Стараясь отвязаться от него поскорее, главный герой, сам того не желая, выливает на бездомного все перипетии своей жизни.