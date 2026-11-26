Концерт Дмитрия Маликова, спектакль «Серая радуга» и стендап Ольги Малащенко
Куда сходить в Краснодаре 27, 28 и 29 ноября
В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье краснодарцы и гости города смогут послушать живую музыку разных жанров, посмотреть кино и спектакли, поиграть в музыкальное лото, а также посетить стендап-концерт и выставку о чае. Подробнее — в афише «Ъ-Кубань».
Музыка
27 ноября в 18:00 и 28 ноября в 14:30 йога-студия «Дом Эвы» проводит концерт-медитацию. Организаторы обещают посетителям мягкое и глубокое погружение в состояние расслабления через вибрации и гармоничные звуки. Зрители, расположившись в гамаке или на матрасе, услышат музыку более чем 40 инструментов, в том числе тибетских поющих чаш, варгана, японских коши, индийских флейт и греческого монохорда.
Стоимость билетов — 4000 руб. (16+)
27 ноября в 19:00 на сцене Центрального концертного зала выступит российский эстрадный певец Дмитрий Маликов с программой «Вне времени». Артист стал широко известен в конце 80-х годов благодаря хитам «Лунный сон», «До завтра» и «Ты моей никогда не будешь». За время карьеры артист выпустил более 20 альбомов.
Стоимость билетов — от 4000 руб. (6+)
29 ноября в 19:00 в клубе The Rock Bar пройдет концерт группы «Пилот», посвященный 15-летию альбома «Осень». Коллектив из Санкт-Петербурга, основанный в 1997 году играет рок, панк и альтернативу. В программе — вся пластинка-юбиляр, а также другие хиты и раритетные песни «Цветные стекла», «Желтый дом» и «Где ты?».
Стоимость билетов — 4000 руб. (16+)
Спектакли
27 ноября в 20:00 и 28 ноября в 19:00 театр «Мой» покажет драму «Риверсайд Драйв» по пьесе Вуди Аллена. Главный герой Джима назначает свидание своей любовнице Барбаре на улице Риверсайд драйв для того, чтобы с ней расстаться. Он любит свою жену, а любовница — так, кризис среднего возраста, ошибка, «бес в ребро». Волнительный момент приближается, однако на горизонте возникает совсем другой человек. Странный бездомный шизофреник, человек «в шапочке из фольги». Стараясь отвязаться от него поскорее, главный герой, сам того не желая, выливает на бездомного все перипетии своей жизни.
Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)
27 ноября в 20:30 на сцене «Одного театра» — музыкальный спектакль «Серая радуга». Что испытывает человек, проживший длинную насыщенную жизнь? Не просто человек — писатель, создатель множества миров. Что творится в его ослабленном годами разуме, где смешались воспоминания, сюжеты произведений и реальность? Авторы рефлексируют на тему старости, балансируя на стыке советского музыкального фильма и линчевского сюрреализма.
Стоимость билетов — от 1100 руб. (18+)
29 ноября в 18:00 театр «Здесь» представит постановку «Левша» по повести Николая Лескова. Гений ходит рядом, в стоптанных сапогах и с золотыми руками. Он работает на совесть и славы не ищет. Это спектакль о непризнанных умельцах, которые живут обычной жизнью, но именно на их труде, умении и совести все держится. О тех, кто делает невозможное и не ждет за это награды.
Стоимость билетов — 500 руб. (6+)
Кино
В кинотеатрах Краснодара в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели — фильм «Голодные игры: Рассвет Жатвы». Молодой Хеймитч Эбернети из 12-го дистрикта участвует в легендарных 50-х Голодных играх. Но шансов уцелеть у него немного — в последний раз трибут из его района побеждал на играх сорок лет назад. Столкнувшись с жесткой пропагандой и подтасовками Капитолия, Хеймитч вместе с союзницей Мэйсили Доннер пытается не просто выжить, а сломать правила Игр изнутри.
Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)
Еще одна премьера недели — российская кинолента «Александр I». Екатерина II всегда знала, что ее преемником станет любимый внук Александр. С самых ранних лет его воспитывали как будущего правителя — в жесткой дисциплине и с блестящим образованием. Став императором, Александр хотел продолжить реформы своих предшественников. Но в начале XIX столетия разгорается война двух великих империй — Франции и России…
Стоимость билетов — от 420 руб. (16+)
Также на больших экранах вышел мультфильм «Дворняшка». Главный герой совсем не похож на роскошных собак, участвующих в самых престижных выставках. Он не грезит большими победами и не ждет признания: его главная мечта — обрести семью, которая примет его таким, какой он есть. В поисках дома он отправляется на большое соревнование, где ему предстоит побороться за шанс быть замеченным. Впереди — невероятное путешествие, полное ярких приключений и новых друзей.
Стоимость билетов — от 410 руб. (6+)
Чем можно еще заняться
В ДК железнодорожников 27 ноября 19:00 — стендап-концерт Ольги Малащенко. Главные темы — женская дружба, отношения, психологи, родители и поколенческие различия. «Честный и ироничный взгляд на взросление, отношения и попытки разобраться в себе», — так описывают предстоящий концерт организаторы.
Стоимость билетов — от 2100 руб. (18+)
27 ноября в Sgt. Pepper’s Bar в 19:30 и 28 ноября в «Барбара центр» в 19:00 пройдет интерактивное шоу с караоке «Музыкальное лото: Музлото». На входе каждый гость получит бланк с названиями песен. Во время игры ведущий потянет бочонки лото, диджей включит соответствующий музыкальный хит, а зал превращается в большое караоке. Если песня есть в бланке «музлото», то ее надо зачеркнуть. При получении выигрышной комбинации участник получает приз.
Стоимость билетов — 1200 руб. (18+)
В музее-заповеднике имени Фелицына проходит выставка «Вначале был чай… История чая и чайной традиции». Экспозиция размещается в одном из залов особняка братьев Богарсуковых. Основная составляющая выставки — предметы из коллекции фондов музея: самовары, коллекция фарфора дореволюционного и советского, ложки, подстаканники, сахарницы, сливочники, конфетные обертки.
Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)