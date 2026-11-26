Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности при включении сирен — сигнала «Внимание всем». Находясь дома, необходимо отойти от окон и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой.