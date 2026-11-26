В Новороссийске объявили угрозу атаки беспилотников
На территории Новороссийска объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил глава муниципалитета Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.
Жителей и гостей города призвали соблюдать меры безопасности при включении сирен — сигнала «Внимание всем». Находясь дома, необходимо отойти от окон и укрыться в комнате, окна которой не выходят на море, либо в помещении без окон со сплошными стенами — коридоре, ванной, туалете или кладовой.
Тем, кто находится на улице, рекомендуют укрыться в цоколе ближайшего здания или подземном переходе. Использовать для укрытия автомобиль и прятаться под стенами многоквартирных домов нельзя.
Жителям советуют сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала. Его снимут, как только обстановка станет безопасной.