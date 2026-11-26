Центр дистанционных продаж и сервиса T2 в Ростове-на-Дону был создан в ноябре 2006 года и стал первой площадкой обслуживания абонентов компании. Сегодня в центре работают 812 сотрудников, которые консультируют клиентов массового и корпоративного сегментов на разных языках по телефону, в чате на сайте и в мобильном приложении, социальных сетях и мессенджере MAX по всей стране. Подобные площадки, обеспечивающие круглосуточную поддержку абонентов, также представлены в Саранске, Челябинске и Иркутске.