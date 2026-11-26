20 лет эмпатии и технологий: 260 млн запросов обработала служба личной поддержки T2 в Ростове-на-Дону
T2 подводит итоги работы центра дистанционных продаж и сервиса T2 в Ростове-на-Дону за 20 лет. За это время специалисты личной поддержки обработали 260 млн запросов клиентов, а суммарная продолжительность консультаций превысила 550 млн минут.
Центр дистанционных продаж и сервиса T2 в Ростове-на-Дону был создан в ноябре 2006 года и стал первой площадкой обслуживания абонентов компании. Сегодня в центре работают 812 сотрудников, которые консультируют клиентов массового и корпоративного сегментов на разных языках по телефону, в чате на сайте и в мобильном приложении, социальных сетях и мессенджере MAX по всей стране. Подобные площадки, обеспечивающие круглосуточную поддержку абонентов, также представлены в Саранске, Челябинске и Иркутске.
Масштаб обслуживания
За 20 лет специалисты личной поддержки T2 из Ростова-на-Дону обработали более 260 млн запросов клиентов. Из них 5 млн обращений пришлись на десять месяцев текущего года. При этом суммарная продолжительность консультаций за время работы центра превысила 550 млн минут – это около тысячи лет непрерывного разговора с абонентами.
В среднем за один день специалисты принимают 11,5 тыс. звонков и отвечают на 4,5 тыс. обращений в чатах. 99% запросов решается уже при первом обращении: большая часть из них касается тарифов, услуг, платежей и работы мобильного интернета. Чаще всего абоненты связываются с поддержкой в период с 10:30 до 12:00 по московскому времени.
Для клиентов, столкнувшихся с атакой мошенников, у T2 действует отдельная линия помощи: благодаря ее работе с начала 2026 года специалисты помогли 430 тыс. человек по всей стране. Базовый уровень защиты абонентов при этом обеспечивает многоуровневая система SafeWall. Она включает в себя все ключевые опции безопасности, в том числе функции голосового ассистента, антифишинга, блокировки скрытых подписок и автоматической маркировки входящих вызовов.
Цифровые каналы
Популярность диджитал-каналов обслуживания непрерывно растет: только за текущий год объем трафика в них увеличился на 7% по сравнению с 2025 годом. Наибольшей востребованностью пользуется мобильное приложение, на которое приходится 94% обращений – за последние десять месяцев этот показатель вырос на 1,8 процентных пункта. Еще 5% запросов поступает через чат на сайте, 1% – через социальные сети. Дополнительно работает поддержка в мессенджере MAX.
Параллельно с цифровыми каналами, где обслуживание ведут специалисты, с клиентами компании общается чат-бот. Виртуальный помощник самостоятельно решает до 70% запросов – наравне с реальными людьми он консультирует абонентов по разным вопросам: помогает подключать тарифы и услуги, выгружает детализации расходов, проверяет актуальность паспортных данных и корректирует их в случае необходимости. В 2026 году клиенты обращались к этому каналу на 3% чаще, чем в прошлом.
Автоматизация и искусственный интеллект
В работе с обращениями клиентов специалистам центра помогает искусственный интеллект. В 2026 году T2 внедрил речевую аналитику, которая оценивает качество 100% транзакций, анализирует эмоциональный фон диалогов и результативность консультаций. Это позволяет определять, какие аспекты обслуживания требуют особого внимания, что помогает повышать качество сервиса. Еще одним нововведением стал ИИ-агент для консультаций по вопросам мобильного интернета.
Человекоцентричный подход
В основе работы центра поддержки T2 – внимание к потребностям человека и готовность помочь. Сотрудники центра наделены реальными полномочиями, которые позволяют выходить за рамки стандартной консультации и находить решение в самых разных ситуациях. Например, они могут подсказать время вылета рейса, вызвать скорую помощь, проконсультировать на иностранном языке или помочь сориентироваться в незнакомом городе. Такой подход отражается в оценках: сегодня более 90% абонентов оценивают консультации специалистов T2 на максимальные пять баллов.
Елена Юрина, директор по дистанционному сервису T2:
«За 20 лет изменились технологии, привычки клиентов и даже каналы общения с оператором, но неизменным осталось главное – желание помочь человеку решить любой, даже самый нестандартный вопрос. Человекоцентричность останется основой клиентского сервиса, а искусственный интеллект, цифровые каналы и проактивные инструменты делают обслуживание быстрее и удобнее. Поэтому мы развиваем не только технологии, но и команду, ее экспертизу и готовность выстраивать индивидуальный подход вокруг реальных человеческих потребностей».
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