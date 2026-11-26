Три спортсменки из Оренбургской области завоевали три медали на Saber Tashkent Grand Prix Cadets 2026. Турнир стал первым в истории Гран-при Международной федерации дзюдо (IJF) среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает администрация Оренбурга.