Оренбургские дзюдоистки завоевали золотую и две серебряные медали на международном Гран-при
Три спортсменки из Оренбургской области завоевали три медали на Saber Tashkent Grand Prix Cadets 2026. Турнир стал первым в истории Гран-при Международной федерации дзюдо (IJF) среди юношей и девушек до 18 лет. Об этом сообщает администрация Оренбурга.
Сборную России на соревнованиях представляли воспитанницы Центра дзюдо Регина Ахтямова, Анна-Мария Орищенко, Полина Фурман и представительница СК «Легенда» Варвара Ермакова. Они являются студентками Училища олимпийского резерва.
Регина Ахтямова завоевала золотую медаль в весовой категории до 44 кг. Серебряные медали получили Анна-Мария Орищенко в категории до 48 кг и Варвара Ермакова.
Всего за медали боролись 250 спортсменов из 19 стран, более 30 дзюдоистов из ТОП-10 мирового рейтинга IJF.