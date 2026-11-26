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Спецпроект “Ъ FM”. Выпуск 195
Обозреватель “Ъ FM” Александр Рассохин рассказывает о работе российских ученых в Арктике и Антарктике и их исследованиями климатических изменений.
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За окном до минус 80°C, половину года — полярная ночь, до родного города — тысячи километров. Выход на улицу здесь напоминает выход в открытый космос. В таких экстремальных условиях в полярных регионах планеты круглосуточно работают российские ученые — метеорологи, океанологи и геофизики Арктического и антарктического научно-исследовательского института Росгидромета. Их главная задача — вести непрерывные наблюдения за климатическими изменениями.
Именно Арктика и Антарктика первыми реагируют на эти процессы, а атмосферные явления в этих регионах напрямую влияют на погоду в умеренных широтах, где живет большая часть населения Земли. В Арктике в многомесячные рейсы уходит первая в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». На ее борту — 17 современных лабораторий, а в обшивку корпуса встроены специальные датчики.
Параллельно на верфях в Санкт-Петербурге строят будущий флагман научного флота — самое большое в мире экспедиционное судно «Иван Фролов». Корабль примет на борт до 170 ученых, вместит 20 лабораторий и сможет выгружать десятки тонн тяжелой техники прямо на необорудованный лед. В свой первый рейс он отправится в начале 2029 года.
Не менее масштабная работа идет на станции «Восток» в Антарктиде. Здесь ученые исследуют древний лед возрастом до 1,5 млн лет, помогая понять, какой климат ждет планету в будущем.