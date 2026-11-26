Именно Арктика и Антарктика первыми реагируют на эти процессы, а атмосферные явления в этих регионах напрямую влияют на погоду в умеренных широтах, где живет большая часть населения Земли. В Арктике в многомесячные рейсы уходит первая в мире ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс». На ее борту — 17 современных лабораторий, а в обшивку корпуса встроены специальные датчики.