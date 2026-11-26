Совокупный товарооборот Ставрополья с 53 странами приблизился к $1 млрд
Ставропольский край поставляет сельскохозяйственную и промышленную продукцию на рынки 53 стран. Совокупный товарооборот региона с зарубежными партнерами приближается к $1 млрд. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
Крупнейшим торговым партнером края остается Китай. Второе место по объему экспорта заняла Индия, куда регион поставляет преимущественно сельскохозяйственную продукцию, а также саженцы фруктовых деревьев. Четвертой в списке партнеров стала Канада, основной экспортной позицией для которой губернатор назвал хлеб. Активную торговлю регион также ведет с Белоруссией и странами Африки.
Отдельное направление поставок — минеральные удобрения, которые производят на Ставрополье. По словам Владимира Владимирова, эту продукцию экспортируют практически по всему миру. Губернатор считает, что широкая география внешней торговли повышает устойчивость региональной экономики.
При этом, краю предстоит выполнить экспортные ориентиры, установленные указом президента РФ от 7 мая 2024 года №309. Документ предусматривает увеличение поставок за рубеж сельскохозяйственной продукции до $1 млрд и промышленной продукции — еще на $1 млрд. В последнем случае основную роль должна сыграть химическая отрасль.
Владимир Владимиров признал, что достичь этих показателей в нынешних условиях непросто, в том числе из-за ограничений в работе портов. Тем не менее регион намерен продолжать развивать экспортные направления.
По словам губернатора, на Ставрополье 12 брендов выпускают продукцию и продвигают ее за пределами России. Поддержку ориентированным на экспорт предприятиям оказывают в рамках краевых программ «Развитие сельского хозяйства» и «Экономическое развитие и инновационная экономика».