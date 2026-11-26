Крупнейшим торговым партнером края остается Китай. Второе место по объему экспорта заняла Индия, куда регион поставляет преимущественно сельскохозяйственную продукцию, а также саженцы фруктовых деревьев. Четвертой в списке партнеров стала Канада, основной экспортной позицией для которой губернатор назвал хлеб. Активную торговлю регион также ведет с Белоруссией и странами Африки.